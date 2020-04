ASSE, FC Nantes, OL, OM : Aulas l’annonce, la L1 se rapproche du terme

false

Dans un entretien accordé au Progrès, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, reconnaît que la Ligue 1 pourrait ne pas reprendre.

C’est au cours d’un long entretien accordé à nos confrères du Progrès que Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a balayé l’actualité du moment. Coronavirus, reprise éventuelle, départ de Florian Maurice, santé financière du club, tout y est passé. Et l’on retient notamment cette phrase sur l’éventualité d’un championnat qui ne reprendrait pas.

« Nous sommes pour la reprise de la Ligue 1, solidaires de tout le monde, nous allons tout faire pour reprendre mais j’ai l’impression que chaque jour qui se passe nous rapproche peut-être d’un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020. »

Pas davantage de certitudes au sujet de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. En raison des doutes qui planent et qui planeront encore sur la santé des joueurs et des spectateurs.

« Aura-t-on la possibilité de voyager en avion début août pour aller à Turin ? »

« Les décisions prises par l’UEFA sont de jouer du 3 au 29 août mais aura-t-on la possibilité de voyager en avion début août pour aller à Turin ? Il y a là aussi une grande crainte que cela ne puisse pas se faire comme cela a été décidé sur le plan domestique comme européen. En Espagne, au Portugal, les frontières sont fermées jusqu’à fin août, en Italie au 31 juillet et en Angleterre encore plus loin. »