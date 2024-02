ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : le départ de Mbappé, une catastrophe pour le foot français ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La nouvelle, forcément, a fait l'effet d'une bombe. Et a confirmé la tendance des dernières semaines : Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG l'été prochain et il en fait récemment l'annonce auprès de ses dirigeants.

Un championnat sans Mbappé ne va pas pousser les diffuseurs à la surenchère

Une fois l'information digérée, il est important de rappeler que le PSG ne va pas être le seul perdant dans ce dossier. Et que Vincent Labrune, le patron de la LFP, qui continue de négocier les droits TV auprès de certains diffuseurs pour la période 2024-2029, peut déjà se mordre les doigts du timing choisi par l'attaquant parisien. Car comme le souligne le quotidien l'Equipe, "ce choix et le timing de l'annonce ne rendent pas service au patron du football professionnel français, qui se débat depuis des mois pour convaincre les diffuseurs d'acheter les droits de la L1 pour les cinq prochaines saisons. Et qui perd un argument de poids dans les négociations. Pour l'heure, après un appel d'offres déclaré infructueux le 17 octobre, Labrune négocie de gré à gré avec les diffuseurs intéressés."

Pour rappel, Labrune essaie de récupérer 900 millions d'euros au total, avec les droits à l'étranger. Pas certain que DAZN, Amazon ou encore BeIN SPORTS mettent dans les prochains jours la main à la poche pour proposer une offre de dernière minute avec un championnat qui va perdre sa plus grande star. Mbappé loin de la Ligue 1, c'est déjà un coup dur. Et le football français, au travers des finances de ses clubs, pourrait le regretter très rapidement.

