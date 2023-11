ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG, RC Lens : un entraîneur de L1 a une solution radicale pour les Ultras violents

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La saison 2023-2024 de Ligue 1 et de L2 a déjà été marquée par de graves incidents. En tribunes, notamment, avec les supporters de l'ASSE à Rodez, ceux des Girondins de Bordeaux à Ajaccio ou encore ceux de Montpellier qui ont jeté un pétard sur le gardien de Clermont-Ferrand. On a également eu droit aux dramatiques incidents avant le match OM-OL, qui devra être rejoué, et, le week-end dernier, le car de supporters du Stade Brestois, caillassé à la sortie du stade de la Mosson.

Direction le bagne

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l'entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian, n'a pas mâché ses mots au sujet des supporters qui se comportent mal. Du Der Zakarian dans le texte.

"Il faut sévir, changer les lois. Il faut plus de sévérité, il faut que la justice soit plus dure. Les mecs qui ne sont pas contents, il faut les envoyer au bagne. Il faut recréer le bagne. Qu'ils aillent casser des cailloux."

