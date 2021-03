ASSE, FC Nantes, OM, PSG, RC Lens : Ligue 1, Ligue 2, Trophée des Champions... le calendrier de la saison 2021/2022 se dévoile !

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

La LFP se projette déjà sur la prochaine saison de la Ligue 1 et la Ligue 2. Dans un communiqué, l'instance a communiqué les dates de début et de fin des championnats professionnels : "En Ligue 1 Uber Eats, la 1ère journée de la saison 2021/2022 aura lieu le week-end des 7 et 8 août 2021. La 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2021/2022 a été placée au samedi 21 mai 2022 (multiplex)."

Les dates des barrages ont été fixées : "Les Barrages de Ligue 1 Uber Eats, opposant le 18ème de la saison de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT, sont eux fixés les jeudi 26 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour)."

La Ligue 2 commencera plus tôt que l'élite : "La Ligue 2 BKT reprendra ses droits le week-end du 24 juillet 2021 et s’étendra jusqu’au samedi 14 mai 2022, date de la 38ème et dernière journée." Les dates des playoffs et les barrages sont connus : "Les deux matchs de Play-offs auront lieu les mardi 17 mai et vendredi 20 mai 2022.Les Barrages de Ligue 2 BKT, opposant le 18ème de Ligue 2 BKT au 3ème de National 1, ont été fixés les mercredi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour)."

Pour le Trophée des Champions, après Lens, la compétition repartira à l'étranger... à Tel Aviv (Israel) : "L’édition 2021 du Trophée des Champions, qui oppose habituellement le Champion de France de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur de la Coupe de France, aura lieu le dimanche 1er août 2021."