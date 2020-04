ASSE, FC Nantes, OM, LOSC, Girondins : les 5 plus mauvais élèves de la crise ?

true

La crise sanitaire liée au coronavirus aura des conséquences économiques chez plusieurs clubs de L1. L’ASSE, le FC Nantes ou l’OM pourraient être les plus impactés.

Le groupe de travail de la LFP sur les scénarios de reprise a repoussé l’idée d’une saison blanche (portée par le TFC et l’OL) si le championnat ne reprenait pas. Selon L’Équipe, ce dernier a aussi écarté l’option d’arrêter la saison au soir de la 19e journée fin décembre. Il a évoqué un scénario où l’on figerait les positions à l’issue de la 28e journée et un autre où ce serait au terme de la 27e, la dernière disputée complètement, puisque RC Strasbourg-PSG (28e) n’a pas pu se jouer.

Ce scénario ne permettrait sans doute pas aux clubs de L1 de sauver leurs intérêts économiques puisqu’il serait synonyme de saison écourtée. L’heure est déjà à faire les comptes chez certaines formations françaises et pas des moindres. Pierre Rondeau, économiste du sport, a confirmé que plusieurs d’entre elles seraient les plus impactées par la crise économique découlant du coronavirus.

Trop dépendants du trading joueurs ?

« Les clubs les plus en dangers ? Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, Marseille, Monaco voire Nantes ou Toulouse, explique le spécialiste dans Le Parisien. Ils n’ont pas beaucoup de fonds propres, ils vivent du trading des joueurs qui sera, quoiqu’il arrive moindre cette saison, et ont des actionnaires hésitants sur la façon de remettre de l’argent dans la comptabilité de leur club. En plus, ils ont accumulé les dettes. »