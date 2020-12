ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : Mediapro, la dernière annonce lunaire et révoltante

La magie de Noël a bon dos. Ce vendredi, Mediapro a pourtant usé le filon pour laver une image catastrophique aux yeux du quidam sportif français. Alors que le groupe sino-espagnol vient à peine de trouver un accord avec la LFP dans le règlement des droits télé pour « une sortie par le haut », il a diffusé ses vieux de fin d’année sur les réseaux sociaux.

Le thème semble quelque peu mal choisi et tourne autour du rêve et de l’illusion, soit deux théories qui lui ont bien servi pour piéger la Ligue lors de l’appel d’offres au printemps 2018. Aujourd’hui, au moment où ses salariés et des clubs se retrouvent en grande difficulté financière, le message sonne faux. « Ni masques, ni distanciation sociale, ni pandémie, rien ne peut échanger nos rêves. Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour 2021 , glisse Mediapro pour habiller une séquence où des tournesols poussent sur son propre logo. Dans la langue de Cervantés, le message est peut-être encore plus difficile à avaler : « Rien n’arrêtera notre illusion. » Sauf la justice, peut-être.

Neither masks, nor social distance, nor a pandemic.



NOTHING CAN SHATTER OUR DREAMS.



From all of us here at the @GrupoMEDIAPRO, we’d like to wish you a happy 2021. 🎉🙌🥳 pic.twitter.com/Ouw7oxIuVv