ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG, RC Lens : l'accord entre la LFP et Mediapro sera étudié tout prochainement par un tribunal !

La fin d'un long feuilleton est peut-être proche. Vendredi dernier, le conseil d'administration de la LFP a entériné, à l'unanimité, la fin du conflit avec Mediapro, qui n'a pas payé deux échéances (5 octobre et 5 décembre derniers) pour un montant avoisinant les 350 millions d'euros.

L'accord trouvé entre les parties prévoit que le société rende ses droits (830 millions d'euros annuels, entre 2020 et 2024, pour 80% de la L1 et de la L2) et règle une « indemnité » de départ de 100 millions d'euros. Rapidement, Mediapro devrait s'acquitter de 64 millions d'euros, puis en début d'année, l'entreprise devrait verser 36 millions d'euros. Quant à la chaîne Téléfoot, elle s'arrêterait.

Si l'accord a été conclue, le tribunal de commerce de Nanterre va devoir se prononcer. Selon l'Équipe, jeudi prochain, Marc Sénéchal, le conciliateur nommé par le tribunal, va présenter cet accord en présence des avocats des deux parties. Toujours selon l'Équipe, l'affaire va probablement être validé afin que le football français, qui demeure en grande difficulté financière, puisse retrouver un diffuseur le plus rapidement possible.