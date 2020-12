ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : Riolo accable les dirigeants pour le fiasco Mediapro

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Téléfoot, c'est fini. Mediapro, le groupe sino-espagnol va tout de même payer un dédommagement à la LFP pour ne pas être attaqué en justice. Mais l'information a été donnée par l'Equipe il y a quelques minutes : Mediapro a annoncé à ses salariés que la chaîne Téléfoot allait s'arrêter. Selon Le Parisien, le groupe versera tout de même 100 millions d'euros de dédommagement à la Ligue de Football Professionnel. Une somme qui sera versée en deux temps, avec un premier versement de 64 millions et un deuxième de 36.

« Nos dirigeants du foot ont été minables »

Pas suffisant pour que Daniel Riolo, qui avait été l'un des premiers à voir le malaise et à le dénoncer, ne monte au créneau pour fustiger les dirigeants du foot français. « Comme prévu Telefoot c’est fini. Nos dirigeants du foot ont été minables. Notre foot n’est pas prêt de s’en remettre. Une pensée pour nos amis parti bosser là bas... », a posté illico le journaliste de RMC, plus cassant et remonté que jamais.