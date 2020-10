ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG, Stade Rennais : Pierre Ménès ne tombe pas dans le piège Mediapro

Jaume Roures a tenu ce jour une conférence de presse pour clarifier la position de Mediapro vis-à-vis des droits TV que son groupe doit verser à la Ligue 1 et à la Ligue 2. « Nous maintenons notre projet, a-t-il déclaré. Nous avons gagné un appel d'offres il y a deux ans. Il n'était pas surpayé, en comparaison avec les autres ligues européennes. Pour 80% de la Ligue 1 et 780 millions, c'était un prix correct. Les associés chinois sont entrés par la suite dans notre capital. Notre projet était pour quatre ans. Nous le maintenons. On savait qu'il ne serait pas rentable dès la première année. On savait qu'on aurait pas des millions d'abonnés dès le premier jour. On se tient à ce projet. »

Roures fait confiance à la conciliation avec la LFP

Par la suite, Roures a commencé à dérouler le nombre des difficultés rencontrées depuis le début de la saison. Et elles sont nombreuses. « Personne ne pouvait prévoir les effets socio-économiques du Covid. Tout le bruit fait ne bénéficie pas à la Ligue ni à nous, a-t-il soufflé. Nous avons confiance dans la procédure de conciliation. Pendant les plusieurs semaines que cela va prendre, nous avons le temps de trouver des solutions raisonnables. Le processus de discussions avec la LFP, trouvé grâce au conciliateur, va durer plusieurs semaines. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions. La seule chose que nous demandons c'est de nous adapter à la situation pour cette saison. Je ne peux pas croire qu'on ne va pas s'en sortir. »

« J’attends maintenant que les clubs se révoltent »

Attentif au discours de Roures, Pierre Ménès n’en croit pas un traître mot ! « Ben voyons. Pas mal son one man, a-t-il tonné sur Twitter. Roures qui continue à se planquer derrière le covid Les stades sont vides. Comment voir les matchs à part à la télé ? J’espère que la Ligue ne va pas tomber dans ce panneau grossier. »

Pour trouver un moyen plus rapide et moins coûteux de s’en sortir, Mediapro continuerait de négocier avec Canal+. Là aussi, le consultant de Canal+ avance une autre version de la réalité. « Sur Canal ? Il dit ce qu’il veut. Il ment surtout, a-t-il soufflé. Prendre les gens pour des cons à ce point c’est magique. J’attends maintenant que les clubs se révoltent. Comment tomber dans ce panneau là. Labrune va jouer gros sinon les clubs risquent de se révolter. »