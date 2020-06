ASSE, FC Nantes, OM, PSG : le plus beau tifo de la saison est…

false

Le quotidien l’Equipe permettait aux supporters d’élire le plus beau tifo de la saison en Ligue 1. C’est celui de l’OM qui a été élu à une large majorité.

Il y a quelques jours, le quotidien l’Equipe, sur son site internet, offrait la possibilité aux amateurs de football de voter pour le plus beau tifo de la saison. Et de départager ainsi tous ceux qui avaient été crées par les supporters de l’ASSE, du FC Nantes, de l’OL, de l’OM ou encore du PSG et du Stade Rennais.

De toute évidence, le vote a marché, avec pas moins de 87 000 votants. Et c’est celui des supporters de l’Olympique de Marseille, déployé à l’occasion de la réception de l’OL, qui a récolté le plus de suffrages avec 32 % des votes. En seconde position, le tifo des supporters du Football Club de Nantes, déployé lors du match tant attendu contre les Girondins de Bordeaux. Un tifo hommage à Emiliano Sala, un an après sa disparition dans un accident d’avion.

Les Magic Fans en 3e position

Complète enfin le podium, celui des supporters des Verts, lors du match de Ligue Europa contre Wolfsburg, sur lequel on pouvait voir Christophe Colomb.