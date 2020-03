ASSE, FC Nantes, OM, PSG, OL, LOSC, RC Lens : pas de reprise avant le 15 juin ?

true

Le co-président de l’ASSE et président de Première Ligue Bernard Caïazzo assure que le championnat ne sera pas en mesure de reprendre au mieux le 15 juin !

La pandémie de coronavirus n’est pas encore arrivée à son pic en France. Alors que le confinement pourrait être renforcé à partir de ce de mardi, les Français vont encore devoir marcher à l’arrêt pendant plusieurs semaines. Le football n’échappe pas à la règle. Bernard Caïazzo estime ainsi que tant que la maladie ne sera pas inversée, le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 ne sera pas en mesure de reprendre. Un nouveau cap a été fixé par le co-président de l’ASSE dimanche soir.

« Actuellement, l’ensemble des clubs perd environ 250 millions d’euros par mois. Et on ne pourra pas jouer tant que la courbe ne sera pas inversée. C’est à dire en juillet-août, au mieux le 15 juin, a assuré le président de Première Ligue sur les ondes de France Bleu Loire Saint-Étienne. Je suis très très très inquiet pour tous les clubs. Sans aides de l’État, d’ici six mois, c’est la moitié des clubs pro qui dépose le bilan. »

#ASSE Le 30 juin n’est pas un frein ? (9) : Pour France Bleu Saint-Étienne Loire, Nanard a exprimé une nouvelle fois sa volonté de terminer la saison en cours cet été tout en exposant certaines de ses inquiétudes. Extraits :…https://t.co/zaZ3UYAXg3 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 22, 2020

Caïazzo craint également que le prochain mercato se trouve impacté par toutes ces difficultés financières. Les clubs posséderont en effet moins de ressources pour se renforcer, eux qui comptent sur des ventes pour boucler l’exercice comptable.