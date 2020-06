ASSE, FC Nantes, OM, RC Lens, Reims – Mercato : le coach de Grbic l’envoie en L1 !

true

Pour Pascal Gastien, l’entraîneur du Clermont Foot, Adrian Grbic a d’ores et déjà le niveau permettant de voir plus haut que la Ligue 2.

Fort de ses 17 réalisations cette saison en Ligue 2, Adrian Grbic (Clermont Foot, 23 ans) nous offre l’un des premiers gros feuilleton du Mercato d’été 2020. Il faut dire que l’international Espoirs autrichien, courtisé à l’étranger, plait énormément à l’élite du football français. Evoqué à l’OM, au FC Nantes, au Stade Brestois, à Reims, à l’ASSE et au RC Lens, l’attaquant n’a pris aucune décision sur son avenir.

« Les qualités et le talent pour aller en L1 directement »

Seule certitude aujourd’hui : Adrian Grbic ne fera qu’un an en Auvergne et son entraîneur Pascal Gastien est plutôt confiant sur ses chances de s’imposer au plus au niveau français. « C’est à lui de voir s’il lui manque une année de Ligue 2 ou s’il se sent assez fort. Je pense qu’il a les qualités et le talent pour aller en Ligue 1 directement. Il est très complet. Techniquement c’est très fort, notamment sa technique de frappe qui est son plus gros atout. Mais il a encore une grosse marge de progression. C’est un garçon qui a la tête sur les épaules, il sait ce qu’il veut », a expliqué Gastien dans des propos relayés par « Lensois.com ».

Reste un aspect non négligeable à prendre en compte pour imaginer un avenir de Grbic en L1 : le volet financier. Si l’ancien buteur d’Altach disposait d’un gentleman agrement pour partir contre une indemnité raisonnable cet été (entre 7 et 10 M€), Clermont se veut plus gourmand depuis le transfert de Tino Kadewere du Havre à l’OL. Un prix supérieur à 10 M€ qui fait tiquer beaucoup de monde …