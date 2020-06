ASSE, FC Nantes, OM, RC Lens, Reims – Mercato : un club lâche l’affaire pour Grbic

true

Estimant le prix de Clermont trop élevé, le Stade Brestois n’insistera pas au delà de sa précédente proposition pour Adrian Grbic.

Révélation de la saison en Ligue 2 (17 buts), Adrian Grbic (23 ans) ne devrait pas s’éterniser du côté du Clermont Foot. Du côté du club auvergnat, on est ouvert à une vente et, vu la concurrence importante sur le dossier (ASSE, FC Nantes, OM, Stade de Reims, RC Lens, Stade Brestois, Angleterre), on espère récupérer un joli chèque pour le buteur autrichien. Mais les exigences des dirigeants clermontois freinent aussi quelques ardeurs.

On le sait : l’ASSE, l’OM ou même le FC Nantes auront du mal à suivre aux montants souhaités par Clermont (supérieurs à 10 M€). Même s’ils sont prêts à faire des efforts, le RC Lens et le Stade Brestois – qui ont formulé des offres importantes (6 M€) – ne feront pas non plus n’importe quoi. Dans les colonnes de « Ouest-France », Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club breton, a été clair : « Il y a des sphères dans lesquelles on n’ira pas », a-t-il prévenu suite à son ultime proposition.

D’après le quotidien local, Brest est d’ailleurs proche de lâcher l’affaire face aux exigences de Clermont surtout que cette piste n’a pas spécialement la priorité d’Adrian Grbic lui-même. Le club finistérien va plutôt accélérer sur d’autres pistes et notamment celles menant à Franck Honorat et Vagner Dias, tous deux propriétés de l’ASSE.