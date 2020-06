ASSE, FC Nantes, OM, Reims – Mercato : le RC Lens garde espoir pour Grbic et Matusiwa

true

Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) est convoité par des clubs de L1, désireux de renforcer leur attaque au mercato. Le RC Lens n’a pas dit son dernier mot.

Adrian Grbic ne restera pas à Clermont-Ferrand la saison prochaine. Après Tino Kadewere, transféré cet hiver du Havre à Lyon (12 M€ hors bonus), meilleur buteur (avec 20 buts), son dauphin va aussi quitter la L2.

Recruté à Altach, jusqu’en 2022, l’international Espoirs autrichien (23 ans) a explosé sous le maillot du club auvergnat, qui ne pourra pas le retenir cet été. Les dirigeants clermontois espèrent un accord à deux chiffres pour son départ vers d’autres cieux. C’est justement le point central de ce dossier, paralysé par le fait que ses agents doivent s’entendre avec son actuel président sur son prix de sortie. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas.

Le RC Lens espère pour Grbic et Matusiwa

Manu Lonjon, lors de son live Twitch de dimanche soir, a évoqué le dossier Grbic en expliquant que le RC Lens était toujours à l’affût. Le club artésien attend dans l’ombre et espère secrètement que Clermont revoit ses ambitions pour son buteur. De son côté, le Stade Brestois a offert 6 millions d’euros (avec bonus). Sans succès.

Par ailleurs, les Sant et Or avancent sur le dossier Azor Matusiwa. Le spécialiste des transferts précise que le dossier pourrait bouger cette semaine, le milieu de Groningue ne souhaitant plus jouer avec un directeur sportif qui lui ment. Le RC Lens a formulé une première offre à hauteur de 3 millions d’euros.