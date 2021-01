ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM : Canal+ prêt à boycotter l'appel d'offres de lundi pour remplacer Mediapro ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

On en sait un peu plus sur l'appel d'offres des droits TV de Ligue 1. Dans son édition du jour, L'Equipe en dit un peu plus sur la calendrier de la journée de lundi. Entre 10h et midi, la LFP recevra les offres pour les lots rétrocédés par Mediapro et remis sur le marché.

Dans la foulée et pendant quatre heures, un comité de pilotage exceptionnel composé de cinq membres (Jean-Pierre Caillot, Christian Leca, Philippe Piat, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud) analysera les offres reçues. A 18 heures, ces propositions seront ensuite présentées au conseil d'administration de la LFP.

Tout semble reposer sur Amazon

Si l'organisation est rodée, pas sûr qu'elle n'aboutisse à du concret dès le 1er février pour une réorganisation de la diffusion à compter du week-end suivant. Canal+, qui a assigné la Ligue devant le tribunal de commerce de Paris et sera auditionné le 19 février, pourrait décider de ne pas participer à cette première consultation.

Sans offre de la chaîne cryptée, d'autres pourraient-ils s'immiscer dans la course ? D'après L'Equipe, l'hypothèse d'une offre d'Amazon sur le lot A (l'affiche du dimanche soir) prend corps. La carte des GAFAM, travaillée au corps par Vincent Labrune, doit se dévoiler (ou non) lundi...