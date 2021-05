ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM : le point sur la valse des coachs

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ils seront encore en poste en 2021-22

On connait actuellement 50% des techniciens qui démarreront la saison prochaine en poste. Arrivés il y a quelques mois, Jorge Sampaoli (OM, fin de contrat : 2023) et Bruno Genesio (Stade Rennais, 2023) seront là. A l'AS Monaco, Niko Kovac – qui a encore deux ans de contrat – devrait conduire le projet du club princier en Ligue des Champions. Même s'il est sollicité, Franck Haise est plus proche d'une prolongation au delà de 2022 que d'un départ du RC Lens. Sans changement d'actionnaire (improbable à court terme), Claude Puel honorera sa dernière année de contrat sur le banc de l'ASSE.

Disposant de longs contrats jusqu'en 2023 ou 2024, Frédéric Antonetti (FC Metz), Christophe Pelissier (FC Lorient) et Pascal Gastien (promu avec Clermont) n'ont pas de soucis à se faire et sont partis en vacances sereinement. Enfin, deux « nouveaux » ont déjà été nommés : ancien adjoint à l'OL, Gérald Baticle prend la lourde succession de Stéphane Moulin au SCO Angers (il a signé jusqu'en 2025) et Oscar Garcia incarne le nouveau projet du Stade de Reims pour l'après-David Guion. Enfin, le RC Strasbourg a nommé Julien Stéphan (ex-Stade Rennais) pour une durée de trois saisons.

Il y a encore un doute

Si le PSG s'est voulu rassurant sur la présence de Mauricio Pochettino, arrivé en janvier avec deux ans et demi de contrat, les rumeurs autour de l'Argentin, évoqué à Tottenham et au Real Madrid, sont loin d'être anodines. Aux Girondins de Bordeaux, Alain Roche a annoncé que Jean-Louis Gasset resterait en poste pour sa dernière année de contrat. En fonction de l'avenir du club aquitain, cela peut cependant bouger. En poste au Stade Brestois et à l'ESTAC, Olivier Dall'Oglio (2022) et Laurent Batlles (2023) sont sollicités et pourraient amener des nouveaux bancs à se libérer. Enfin, la 20e et dernière place dans l'élite reviendra dimanche à Nantes ou à Toulouse. Antoine Kombouaré est en fin de contrat chez les Canaris et son avenir prêtera à discussions après ce match. Sous contrat avec le Téfécé jusqu'en 2022, l'ancien Caennais s'interrogera beaucoup moins en cas de montée. Il sera de l'aventure.

Les points chauds

Christophe Galtier ayant annoncé son départ à un an du terme de son contrat, le LOSC va devoir lui dénicher un remplaçant. Si le nom de Laurent Blanc circule, il y a d'autres pistes à l'étranger (Thiago Motta?). Rudi Garcia en fin de contrat, l'OL cherche un nouveau numéro 1. Ce ne sera pas Juninho. En revanche, Christophe Galtier ayant décliné, il se peut que l'heureux élu ne soit pas Français même si Patrick Vieira figure dans la short-list (Paulo Fonseca et Jorge Jesus ont été cités, Peter Bosz tiendrait la corde). Comme Lyon, l'OGC Nice, qui a mis fin à l'intérim d'Adrian Ursea, vise Galtier. Le Gym cherche un nom et est proche de convaincre le Marseillais. Le cycle Michel Der Zakarian terminé, Montpellier va prochainement nommer un nouvel entraîneur. Olivier Dall'Oglio (Brest), Sabri Lamouchi ou Laurent Batlles (ESTAC) sont tous des pistes sérieuses.