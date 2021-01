ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM : une intervention décisive de l'État pour l’après Mediapro ?

La LFP a lancé son appel d'offres pour vendre en urgence les droits de sa Ligue 1 après le fiasco Mediapro. Une situation qui, quoi qu'il arrive, provoquera de la casse au sein des clubs. Au plus haut niveau de l'Etat, on suit de près l'évolution du dossier aux vues des enjeux économiques.

Comme l’a rapporté hier Le Parisien, une commission d'enquête parlementaire est dans les tuyaux afin de comprendre comment on a pu en arriver là en confiant l'avenir du football français à un seul acteur économiquement. Rappelons que Mediapro s'était engagé à verser 814 M€ par an jusqu'en juin 2024 et que le manque à gagner est colossal à tous les niveaux alors que certains dirigeants avaient déjà budgétisés ces entrées d'argent.

Macron se saisit enfin de l'après Mediapro

Une situation préoccupante qui inquiéterait Emmanuel Macron. Toujours d’après le quotidien francilien, le président de la République suivrait le dossier de très près et souhaiterait rapidement trouver une solution pour sauver l’économie des clubs, comme l’a confirmé l’Élysée. Des discussions auraient même eu lieu avec Canal+ à ce sujet.