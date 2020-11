ASSE, FC Nantes, PSG, OL, RC Lens : le meilleur joueur de champ en L1 est à l’OM !

L’Équipe a mis sur pied son équipe type après les 10 premières journées de L1 cette saison. On retrouve forcément du beau monde, avec notamment cinq joueurs du LOSC : Zeki Celik, Sven Botman, José Fonte, Renato Sanches et Jonathan Bamba. Ces deux derniers sont pourtant devancés sur le podium des joueurs les mieux notés par un certain Jordan Amavi ! Le latéral gauche de l’OM est en effet premier aux notes de L’Équipe (6,33) devant Jonathan Bamba (6,2) et Renato Sanches (6,14).

Amavi est le mieux noté en L1 après 10 journées !

« Inutile de vous pincer ou de vous frotter les yeux, vous avez bien lu : Jordan Amavi est premier au classement des notes de L’Équipe après 10 journées de L1, ironise le quotidien sportif. Le latéral gauche de l’Olympique de Marseille profite notamment de la blessure de Kylian Mbappé. Absent contre Rennes, le Parisien n’a plus disputé suffisamment de rencontres pour apparaître dans le classement. Amavi peut aussi remercier les Lillois. Certains d’entre eux auraient pu le doubler en cas de bonne performance à Brest. Mais les Nordistes se sont inclinés et doivent se contenter des places d’honneur. »