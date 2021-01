ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL : après Mediapro, Canal+ risque d'enterrer les clubs français !

En faisant plier Mediapro le mois dernier, la LFP pensait avoir posé la première pierre de la sortie de crise des droits télé. Il n’en est rien. S’il s’agissait évidemment d’une avancée après ce crash monumental, Vincent Labrune n’a toujours pas trouvé de successeur digne de ce nom pour assurer la diffusion des matches au-delà du mois de janvier. Un participant du dossier estime même dans L’Équipe qu’il ne faut pas attendre d’avancées dans les négociations « avant la seconde partie du mois de janvier, sans exclure même qu’elles ne se prolongent en février. »

Canal+ veut le monopole comme dans les années 1980

Le choc OM-PSG en L1 (7 février) est évoqué comme possible bascule entre l’ancien et le nouveau diffuseur. Labrune a d’ailleurs déjà prévenu les clubs que les tractations seraient longues. Canal+ et son actionnaire Vincent Bolloré feraient en effet traîner les choses afin d’obtenir de l’État des compensations dans d’autres domaines (baisse de la TVA et de sa contribution au financement du cinéma français).

« En négociant avec beIN et en faisant de même avec RMC Sport déjà pour codiffuser une partie de la Ligue des champions la saison prochaine, Canal vise un seul objectif : créer des alliances de fait avec des potentiels concurrents, pense un analyste des marchés de droits télé. Et ce afin de reconstituer sa position monopolistique sur les droits du foot en France comme dans les années 1980. Ce qui les ferait baisser automatiquement. » Si tel était le cas, ce serait forcément une mauvaise nouvelle de plus pour les clubs pro.