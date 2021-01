ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL : Canal+, Mediapro, droits TV... Macron a lancé son plan d’attaque

La LFP a lancé son appel d'offres pour vendre en urgence les droits de sa Ligue 1 après le crash Mediapro. Une situation qui, quoi qu'il arrive, provoquera de la casse au sein des clubs. Au plus haut niveau de l'Etat, on suit de près l'évolution du dossier aux vues des enjeux économiques.

Comme l’a déjà rapporté Le Parisien, une commission d'enquête parlementaire est dans les tuyaux afin de comprendre comment on a pu en arriver là en confiant l'avenir du football français à un seul acteur économiquement. Emmanuel Macron serait très attentif à la situation et guetterait la moindre opportunité pour sortir de l’ornière.

« Nous espérons que beaucoup de diffuseurs répondront présent »

Pour lancer son plan d’attaque, il a ainsi demandé à Roxana Maracineanu d’occuper le terrain médiatique. « Nous portons un regard très attentif sur cette nouvelle consultation lancée par la Ligue. Nous espérons que beaucoup de diffuseurs répondront présent à l’appel de la Ligue et à l’appel des clubs aussi, a indiqué le ministre des Sports au micro de beIN SPORT. C’est également une question de survie, on l’aura compris. Quelles que soient les raisons de ce chaos et de cette catastrophe industrielle due à la défection de Mediapro. Maintenant nous devons tous regarder vers l’avenir et penser à l’avenir du football français. Au-delà de ça, ce n’est pas que le football professionnel mais il tient aussi de la survie de nos associations. On sait que dans des territoires en France, les clubs professionnels sont aussi des locomotives du sport local et les locomotives du sport pour tous. »