ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL : Mediapro vs Canal+, Aulas contre Al-Khelaïfi... la guerre est déclarée !

Le sujet des droits TV devrait prendre un nouveau tournant ces prochains jours. Selon L’Équipe, le lancement de l'appel d'offres est imminent, normalement dans le courant de cette semaine. Cette consultation sera brève. Une date de fin à cette procédure aurait même déjà été évoquée, le 28 janvier.

Reste à savoir qui se positionnera pour ces matchs. Canal+ continue de ne pas montrer beaucoup d'empressement. Et pour cause, une bataille rangée avec beIN SPORTS pourrait s’ouvrir selon sa prise de position concernant le lot que la chaîne cryptée entendre rendre à la Ligue. Et Jean-Michel Aulas n’est jamais très loin pour mettre de l’huile sur le feu...

Tensions possibles ces prochains jours...

« Cette situation place Nasser Al-Khelaïfi dans l'embarras, explique le quotidien sportif. Le Qatarien n'a pas pris part au conseil d'administration de la Ligue jeudi dernier. Au contraire de Jean-Michel Aulas qui a pu y participer en tant qu'invité. Le président de l'OL n'a pas manqué de rappeler que sur ce sujet des droits télé Al-Khelaïfi était en porte à faux en raison de ses deux casquettes. »

Autre point de tensions, anticipé par le journaliste Sacha Nokovitch : « Si la LFP lance un appel d’offres sur les seuls lots de Mediapro et que Canal+ attaque en justice estimant que le lot (sous-licencié par beIN) qu’elle veut rendre doit aussi faire partie du nouvel AO, on fait comment ? Tensions possibles ces prochains jours... » La guerre semble donc déclarée.