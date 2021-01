ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL, RC Lens : un 3e diffuseur gratuit se propose à la place de Mediapro !

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Si la Ligue 1 craignait de se retrouver avec un écran noir après le 31 janvier prochain, date de la fin du contrat de diffusion de Mediapro, ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Alors que Jaume Roures aurait laissé entendre aux équipes de Téléfoot qu'elles pourraient continuer jusqu'à juin s'il le fallait, d'autres sont prêts à prendre le relai gratuitement si l'appel d'offres de la semaine prochaine venait à se prolonger et même si Canal+ rend ses droits TV à compter du 5 février.

France Télévisions propose aussi son antenne

En effet, après M6 et TF1 qui ont fait toutes les démarches officielles pour diffuser les matches du championnat français, Le Parisien nous apprend que le groupe France Télévisions a aussi contacté la LFP en cas de besoin. D'après le média francilien, les contacts entre le service public et la Ligue dateraient même de la fin d'année dernière.

S'il s'agit d'éviter un « blackout » de diffusion, France Télévisions comme M6 et TF1, n'ira pas au delà de l'aide logistique gratuite et ne participera pas à l'appel d'offres à venir. S'ils ont actuellement d'autres chats à fouetter avec la pandémie de Covid-19, le Gouvernement suit de près le dossier. Notamment Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, la Jeunesse et les Sports. Pour autant, hors de questions de faciliter la vie de la LFP en pliant face au groupe Canal+ propriété de Vincent Bolloré.