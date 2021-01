ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL : une bourde de la LFP à l'origine du fiasco Mediapro resurgit !

Le fiasco continue. Après l’échec Mediapro, c’est au tour de Canal+ de mettre en difficulté la LFP dans l’attribution des droits TV puisque le chaîne cryptée semble vouloir devenir le seul diffuseur du football français à des tarifs au rabais. Officiellement candidat à la présidence de la FFF depuis le 15 décembre dernier, Frédéric Thiriez a évoqué ce sujet sensible en taclant l’ancienne direction de la Ligue et le duo Didier Quillot-Nathalie Boy de la Tour, à l’origine du fiasco Mediapro.

« On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier »

« Ça me gêne de critiquer l’action de mes prédécesseurs, mais personnellement, je n’aurais jamais signé un contrat avec Mediapro. Pourquoi ? C’est une boîte qui a une très mauvaise réputation à l’international. Ce n’est pas un diffuseur, c’est un marchand de droits. Actionnariat chinois, a-t-il critiqué sur Paris Première. S’il y a un litige et que vous obtenez une décision en justice, allez la faire exécuter en Chine. Enfin, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. J’ai été président pendant 14 ans, j’ai fait quatre appels d’offre, j’ai multiplié les droits par trois, mais j’avais toujours une règle qui était de toujours avoir deux clients ! »