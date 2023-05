ASSE, FC Nantes : Puel fixe ses conditions pour son avenir

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Après avoir fait du non-stop entre l’âge de 15 ans et mon départ de Saint-Étienne, je profite de ma famille. Je prends du recul. J’ai envie de revenir, mais pour du haut niveau, avec des ambitions. J’ai déjà pris des clubs mal classés pour les remonter. Là, j’aurais envie d’un vrai potentiel au départ – raison pour laquelle j’avais postulé pour la sélection belge. On verra si j’en ai l’occasion. Si la Suisse se présente, pourquoi pas ? Je ne dis pas que je ne repartirai pas. Mais je me donne la possibilité de ne pas repartir. C’est ça, la liberté ».