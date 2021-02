ASSE, FC Nantes, RC Lens, Girondins, PSG, OM : l’État patauge au sujet du retour du public

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Un coup pour rien ? La réunion de la cellule interministérielle de crise qui s’est déroulée hier à Matignon n’a pas permis d’éclaircir toutes les zones d’ombre concernant un retour du public dans les enceintes sportives.

L’objectif de cette réunion était de discuter en étudiant comment le virus se propage en leur sein, que ce soit au niveau des stades ouverts ou des enceintes fermées avec des personnes qui se portent volontaires pour ces études.

Au terme de cette réunion, ni la question des jauges si un possible retour du public est possible, ni une date concernant ce fameux retour n'ont trouvé de réponse. Le lieu d'un premier test n'a pas non plus été trouvé pour le moment. Autant dire que les supporters devront encore s’armer de patience pour s’adonner à leur occupation favorite : encourager leur équipe favorite dans les gradins.