ASSE, FC Nantes, RC Lens, Girondins : une porte s’ouvre pour les supporters à la reprise 

true

Marie-George Buffet, ancienne Ministre des Sports, pousse fort pour le retour des supporters dans le stades à la reprise des championnats.

Les supporters sont tellement sevrés de football qu’ils ont les yeux écarquillés devant la Bundesliga ou n’hésitent pas à se masser pour un match de quartier à Strasbourg. Voilà le constat établi à l’instant T d’une crise sanitaire qui pourrait tenir les éloignés encore longtemps des stades de leur club fétiche. Une vois dissonante s’est élevée contre cette désertion imposé aux supporters dans les enceintes sportives. Elle ne vient pas de n’importe qui puisque c’est Marie-George Buffet qui a tout le bien qu’elle pensait d’un retour des gens dans les stades.

« Si le Puy du Fou est capable de gérer ses tribunes, peut-on imaginer que le sport le soit aussi? Je pense que oui, assure la députée et ancienne ministre des Sports au micro de France Bleu Hérault. Il faut qu’il y ait des supporters. Je ne pense pas que ce soit une belle image, ces stades vides dans les autres pays européens. »

« Rechercher, d’ici la rentrée, les moyens d’ouvrir nos stades »

« Reprenons avec des spectateurs à moins que l’on considère que les spectateurs du Puy du Fou soient des gens intelligents et responsables et que les supporters dans un stade de foot soient imbéciles et ne savent pas être responsables par rapport à la collectivité. On peut rechercher, d’ici la rentrée, les moyens d’ouvrir nos stades dans le respect des mesures sanitaires. (…) On dit aux gens de prendre les transports pour aller travailler sans leur demander leur avis, on peut sans doute leur permettre d’aller au stade pour prendre du plaisir. »