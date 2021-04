Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Si vous avez grandi dans les années 80-90, vous avez forcément été berçé par le manga « Olive et Tom », aussi appelé « Captain Tsubasa » dans sa version japonaise. Il faut croire que la LFP a décidé de jouer avec cette madeleine de Proust pour ramener de nouveaux fans vers la Ligue 1.

En effet, ce vendredi, la Ligue a annoncé un accord pour que le maillot de 17 des 20 clubs de Ligue 1 soit disponibles du 28 avril au 11 mai dans le jeu vidéo « Captain Tsubasa : Rise of New Champions » sur PlayStation4, Nintendo Switch et PC.

Il sera donc possible d'organiser un derby du Nord LOSC – RC Lens avec Olivier Atton et Mark Landers, de faire la catapulte avec les frères Derek sous le maillot des Verts ou des Canaris ou de profiter de Thomas Price dans les buts à l'AS Monaco. En revanche, si vous souhaitez voir vos stars d'enfance porter le maillot du PSG, de l'OM ou de l'OL, il faudra repasser. En effet, le « PLM » ne figure pas dans ce deal entre la LFP et le jeu de Bandai-Namco. Questions de droits d'image sans doute.

We're teaming up @Ligue1UberEats for a special in-game event! ⚽👕🇫🇷



From April 28th to May 11th, 17 official kits from the LFP (French Professional Football League) teams will be unlockable in Captain Tsubasa: Rise of New Champions!



Get all details➡ https://t.co/RCfRlMEdnO pic.twitter.com/JNJregjMos