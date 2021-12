ASSE, FC Nantes, RC Lens, LOSC, PSG, OM : la FFF change ses plans en Coupe de France !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

La FFF a enfin entendu le message des clubs qui se sont plaints du protocole sanitaire trop strict avant les 16es de finale de la Coupe de France. Selon RMC Sport, le comité exécutif de la Fédération a ainsi décidé ce matin de suspendre à titre exceptionnel l’application de l’article imposant la présence sur la feuille de match en Coupe de France d’au moins 7 joueurs ayant participé à l’une des deux dernières rencontres officielles (championnat et coupe). Cette mesure permet aux clubs de piocher dans les équipes de jeunes, ce qui devrait limiter les risques de forfaits et de reports pour ce week-end.

En parallèle de cette mesure salutaire pour la tenue des rencontres mais qui devrait encore faire parler, le Dr Delmeule, en charge de l'équipe des Girondins, a confirmé qu'il existe un cluster au sein du groupe bordelais... avec 21 joueurs contaminés par le coronavirus ! « Là, il n'y a que du variant Omicron mais il est très difficile de remonter la chaîne de contaminations, explique-t-il en conférence de presse. On a 25% des cas qui ont eu des symptômes. On est plutôt sur un gros rhume mais on a des joueurs qui n’ont rien du tout. »

Malgré 20 cas positifs, Bordeaux devrait donc quand même pouvoir aligner une équipe contre le Stade Brestois en Coupe de France dimanche... sans doute avec une équipe bis.

