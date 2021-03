ASSE, FC Nantes, RC Lens - Mercato : une révolution favorable aux clubs modestes est en marche

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Il n’y a pas que la Ligue des champions dans la vie. Réunie ce lundi, l’Association de Clubs Européens (ECA) a acté une avancée forte autour du futur visage de la C1, avec 36 participants et un nouveau système de qualification pour les phases à élimination directe... en évoquant également le mercato. Le président Andrea Agnelli et consorts ont discuté d’une vaste réforme du marché des transferts en parallèle.

Le Telegraph explique que les clubs européens ont discuté de la possibilité d’interdire les transferts entre écuries qualifiées pour cette nouvelle mouture de la C1... histoire de réduire les écarts et les sommes dépensées ! Cette hypothèse garantirait une meilleure solidarité indirecte envers les autres clubs, ceux qualifiés pour les autres compétitions de l'UEFA mais aussi ceux qui ne le sont pas et ceux des autres continents.

« Il n'y aurait plus de transferts à plus de 100 M€ »

« Ainsi, il n'y aurait plus de transferts à plus de 100 M€ pour les clubs participant à la Ligue des champions », a déclaré Agnelli. Peut-être que cela leur permettra de se concentrer sur les joueurs des meilleures équipes des plus petits pays et de les recruter. » Cette nouvelle proposition risque d’avoir un effet boule de neige chez les clubs les plus modestes, qui pourraient à la fois redevenir concurrentiels sur le marché... tout en étant les premières cibles attaquées par les plus fortunés. À première vue, et sous réserve d’un accord qui semble encore très loin, voir le mercato tasser ses prix ressemble néanmoins à une bonne nouvelle pour les moins dotés sur le plan financier.