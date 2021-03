ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, LOSC, OL, Girondins, Reims : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Voir deux joueurs des Girondins de Bordeaux dans l’équipe type révèle du miracle. Celui-ci a eu lieu au lendemain de la large victoire du FCGB à Dijon (3-1). Nicolas De Préville et Jean-Michaël Seri ont particulièrement brillé en Bourgogne. Le LOSC réussit la même prouesse avec José Fonte et Mike Maignan après le nul ramené de Monaco hier (0-0).

Marshall Munetsi a aussi brillé lors du nul du Stade de Reims contre l’OL de Maxence Caqueret vendredi en ouverture de cette 29e journée de L1 (1-1). Jonathan Clauss, lui, ne s’arrêt plus de se distinguer avec le RC Lens, malgré le nul rageant des Sang et Or contre le FC Metz de Thomas Delaine. Auteur d’une prestation lumineuse hier au Parc des Princes face au PSG avec le FC Nantes (2-1), Randal Kolo Muani a marqué un but et distillé une passe décisive.

Khazri héros de l'ASSE à Angers

Le jeune attaquant pourrait être le sauveur des Canaris en cette fin de saison tendue. Enfin, comment ne pas relever la présence de Leonardo Balerdi du côté de l’OM mais surtout celui de Wahbi Khazri, auteur d’un but décisif en faveur de l’ASSE samedi à Angers (1-0) ? L’attaquant tunisien des Verts a tiré trois fois au but et cadré à deux reprises, deux records du match.