ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL : le PSG dicte sa loi, danger sur le nouveau jackpot de L1 ?

Les clubs de Ligue 1 pourraient envisager l’idée se desserrer enfin la ceinture. Après des mois de pourparlers, la création d’une filiale de la LFP destinée à commercialiser ses droits télévisés, numériques et son sponsoring est quasiment actée. Hier, le conseil d’administration (CA) de l’instance « a décidé à l’unanimité d’entrer en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC dans le cadre du projet de création d’une société commerciale ». Une opération qui « permettrait à la LFP de céder 13 % de la nouvelle société commerciale en contrepartie de 1,5 milliard d’euros (Mds), la valorisant ainsi à 11,5 Mds € ».

CVC Capital Partners, fonds d’investissement luxembourgeois déjà partenaire de la Liga, a été préféré à deux autres fonds (Oaktree et Silver Lake) en raison de son expertise mais aussi ses clauses moins agressives dans l’hypothèse où les objectifs de rentabilité fixés n’étaient pas atteints. Et attendait le nouveau cycle de droits télévisés, en 2024, pour se rémunérer. Tout en promettant de rester au moins quatre ans. « La concrétisation de ces offres financières est une bonne nouvelle pour le football français, explique L’Équipe. Au vu de cette situation, il s’agit pour CVC d’un vrai pari sur l’avenir. Pour la LFP, il fallait aller vite. »

Le CA d’hier est la première étape, mais il en reste d’autres... assez périlleuses. Lundi ou mardi, un groupe de travail où devraient figurer le PSG, l’OM, l’OL, Lorient Reims et Montpellier, discutera avec CVC. Jeudi, un collège de L1 est aussi prévu pour la présentation du projet et des discussions sur la répartition. Loin d’être une formalité car le système de partage doit profiter en priorité aux gros clubs, et en particulier au PSG. « La conclusion d’un accord définitif avec le fonds est conditionnée à la présence du club parisien dans le deal final, poursuit le quotidien sportif. En Espagne, il a pu être réalisé sans le Real Madrid et le Barça, quoi se sont désistés. Mais en France, le poids du PSG est tel dans le chiffre d’affaires global de la L1 qu’il ne peut pas exister sans lui. »

Voici la une du journal L'Équipe du 19 mars 2022 > https://t.co/yHKBhNyU1t pic.twitter.com/XMGo0nPPUm — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2022

Pour résumer Contre 1,5 milliard d’euros, la LFP devrait céder 13% de sa filiale commerciale au fonds d’investissement CVC. Une aubaine pour les finances des clubs de Ligue 1... si le PSG daigne à jouer le jeu avec ses confrères du championnat.

Bastien Aubert

Rédacteur