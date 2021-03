ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG : 56 M€ de plus pour les clubs !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

« C’est toujours cela de pris. » Voilà le résumé de ce dirigeant de club dans L’Équipe au sujet du report de la première traite du remboursement du Prêt garanti par l’État (PGE) de 224,5 M€, souscrit par la LFP la saison passée.

Selon le quotidien sportif, une assemblée générale de l’instance doit se réunir demain pour acter cette décision. Comme toute entreprise peut le faire depuis une décision du ministère des Finances courant janvier, la Ligue a demandé et obtenu le décalage d’un an de la première annuité, soit 56 M€. Cette somme, qui devait être prélevée sur les droits télé, sera reversée aux clubs.

Ce décalage d’un an engendrera un surcoût de 4 M€

Ainsi, les pensionnaires de L1 se partageront 540 M€, une fois déduites la taxe Buffet et autres ponctions, et la L2 90 millions, soit ce qu’elle avait touché la saison passée. Pour un total net de 630 M€. Ce décalage d’un an engendrera un léger surcoût de 4 M€ environ sur le remboursement.