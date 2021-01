ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG : Canal + propose une solution incroyable à la LFP pour éviter l'écran noir

Canal + montre les crocs face à la LFP. Mais, la chaîne cryptée vient de proposer une offre alléchante à la Ligue pour éviter l'écran noir. Face au retrait de Mediapro, les matches de Ligue 1 et Ligue 2 pourraient ne pas être diffusées le mois prochain. Pour éviter ce camouflet, la LFP souhaite rapidement mettre un place un nouvel appel d'offres.

Mais, Canal + a réfléchi à une nouvelle hypothèse, dévoilée par RMC, qui pourrait séduire les amoureux du football français. En attendant d'éventuels négociations, Canal+ offrirait une solution temporaire de diffusion à la LFR : des pay-per-view, qui prévoit l'achat match par match de la part du téléspectateur, sans souscrire d'abonnement. Dans sa lettre, Maxime Saada dévoile cette idée : "Dans l’intervalle, et si la tenue d’un appel à candidatures devait prendre plus de temps, nous vous proposons de rendre accessibles ces matchs en Pay Per View sur notre plateforme MyCanal. Dans cette hypothèse, Groupe Canal+ assurerait les prestations techniques nécessaires permettant à tout consommateur, abonné ou non aux offres Canal+, d’y accéder, sur la base de modalités à définir entre nous." MyCanal est la plateforme qui permet d'accéder au replay et de voir les programmes de la chaîne.

Si la LFP accepte, Canal + donnerait les recettes à la Ligue : "le Groupe Canal+ reverserait à la LFP l’intégralité des recettes y afférentes déduction faite des coûts supportés par notre groupe." En bref, Canal + retirerait les coûts de production et ne réaliserait pas de bénéfice sur cette opération. Dans la suite de la lettre, la chaîne cryptée a précisé que c'était la seule solution pour sortir de la crise Mediapro sur le court terme : "Cette solution nous semble la seule à même d’éviter notamment la solution qui consisterait à continuer de diffuser les matches par l’intermédiaire de Mediapro, alors que cet opérateur est défaillant, a profondément déstabilisé notre secteur et a irrémédiablement altéré la valeur et l’image des droits dont vous avez le mandat de commercialisation" Vincent Bolloré, propriétaire de Canal +, s'est dit ouvert à une réunion avec Vincent Labrune, président de la LFP.