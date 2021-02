ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG : Canal+ veut imposer une révolution à la L1 !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Canal+ revient bien en force dans le paysage du foot français. La double problématique - chute des recettes de transferts et des stades à cause du Covid et baisse des droits télé - a ainsi donné l’occasion à ses militants de remettre au cœur des discussions le débat d’un championnat à 18 clubs... et la chaîne cryptée s’est positionnée en sa faveur.

Saada est favorable à une L1 à 18 clubs

« Maxime Saada y est favorable officiellement, assure L’Équipe dans son édition du jour. C’est le message que le patron de Canal+ a fait passer à ses journalistes mercredi à l’occasion d’une visioconférence. Il a été interrogé pour savoir si la solution au montant des droits télé n’était pas un resserrement de l’élite et a répondu par l’affirmative selon plusieurs témoins, évoquant des discussions en cours sur le sujet avec la Ligue. Pour appuyer son propos, il a donné l’exemple de la LNR, qui a fait passer son championnat de 16 à 14 clubs afin de mieux le valoriser. »

La future mouture de la C1 en 2024 décisive ?

À ce jour, il semble difficile que cette réforme recueille prochainement une majorité parmi les présidents. Mais l’entrée en vigueur du nouveau format de la Ligue des champions à partir de 2024 avec quatre journées et 84 matches supplémentaires pourrait imposer au foot français le resserrement de son élite.