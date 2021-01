ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG, LOSC : la réouverture des stades repoussée (officiel)

Dans un entretien accordé à BFMTV, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a confirmé que la réouverture des stades ne sera pas effective en janvier : "Nous souhaitions la réouverture des stades dans le courant du mois de janvier. C'est un horizon qui semble un peu plus lointain désormais." Un nouveau coup dur, qui était attendu, est donné aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Les huis clos vont se poursuivre...

