ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG : une terrible révélation éclate sur Canal+ et Mediapro

Le Covid-19 a bon dos mais pandémie n’est pas le seul gros nuage qui voile l’horizon du foot français. À peine élu président de la LFP à la place de Nathalie Boy de la Tour, le 10 septembre, Vincent Labrune a été plongé dans la tempête Mediapro, propriétaire de la chaîne Téléfoot, le nouveau diffuseur dont le milliard d’euros promis avait fait tourner la tête des dirigeants.

Le rêve prend fin le 8 octobre dernier quand Jaume Roures affirme qu’il veut renégocier le prix après n’avoir pas honoré la deuxième échéance due à la Ligue. Cette date marquera à jamais le foot français puisqu’après avoir fait croire à une solution possible pendant des semaines, l’affaire était enterrée à cet instant précis.

« À ce moment-là, c’était déjà fini »

« À ce moment-là, c’était déjà fini, estime dans L’Équipe Arnaud Simon, ancien directeur général d’Eurosport. Au-delà de ses problèmes de cash, aggravés par le Covid-19 et le fait que leur actionnaire chinois a dit stop au renflouement, Mediapro n’a pas trouvé de solution en sous-licence ni les minimums garantis nécessaires auprès des distributeurs comme Canal+ et des FAI qui leur auraient permis de rééquilibrer leur business model. Comme il ne pouvait pas tourner avec l’idée d’avoir 3,5 millions d’abonnés à 25 euros par mois, personne ne croyait en leur projet et il leur était difficile de trouver de nouveaux investisseurs. Canal+ a fermé le robinet dès le départ. On a compris qu’ils ne feraient aucun cadeau à Mediapro. »