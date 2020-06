ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, Reims – Mercato : Grbic fait fuir un autre cador de L1

true

Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) est très convoité par des clubs de L1, désireux de renforcer leur attaque au mercato. Le FC Nantes semble décroché.

Adrian Grbic ne restera pas à Clermont la saison prochaine. Après Tino Kadewere, transféré cet hiver du Havre à Lyon (12 M€ hors bonus), meilleur buteur (avec 20 buts), son dauphin va aussi quitter la L2 au cours du mercato. Recruté à Altach, jusqu’en 2022, l’international Espoirs autrichien (23 ans) a explosé sous le maillot du club auvergnat, qui ne pourra pas le retenir cet été.

Les dirigeants clermontois espèrent un accord à deux chiffres pour son départ vers d’autres cieux. C’est justement le point central de ce dossier, paralysé par le fait que les agents de Grbic doivent s’entendre avec son actuel président sur son prix de sortie. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas.

Le FC Nantes aurait lâché la piste Grbic

Dans un récent live Twitch, le spécialiste des transferts Manu Lonjon a expliqué que le FC Lorient était loin d’être une piste à négliger, tout comme les clubs allemands et de Championship. Le FC Nantes, lui, serait d’ores et déjà hors course. Le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau a confirmé l’information sur Twitter. Une vente juteuse de Kalifa Coulibaly – qui ne sera pas retenu par les Canaris cet été – pourrait-elle changer la donner ?