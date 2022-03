ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : bonne nouvelle pour les finances de L1 dès avril !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Vincent Labrune fait le travail pour permettre aux clubs de Ligue 1 de retrouver leur standing. Dans un email aux présidents de clubs de L1 hier, L’Équipe fait savoir que le président de la Ligue a détaillé un planning théorique sur le processus de décision au sujet de son projet de société commerciale.

L’ancien président de l’OM a justifié son timing serré par la guerre en Ukraine en rappelant que la LFP et ses conseils ont reçu quatre offres mercredi dernier émanant de quatre fonds (Silver Lake, Hellman and Friedman, Oaktree et CVC). Comme déjà évoqué la semaine passée, elles seront présentées au conseil d’administration de la LFP vendredi matin, à l’issue duquel deux ou trois dossiers devraient être retenus.

Lundi ou mardi prochain, le groupe de travail sur la société commerciale auditionnera les fonds élus et choisira le meilleur dossier. Le 24 mars, il devrait être présenté au collège de L1 puis le lendemain à celui de L2. Le 1er avril, une assemblée générale de la Ligue doit arrêter « une décision finale sur le projet », ajoute Labrune, qui n’exclut pas que l’AG soit décalée d’une semaine si les négociations sur la répartition devaient durer.

