ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : déçue par Canal + et Mediapro, la LFP songe à une idée révolutionnaire pour éviter l’écran noir

Il y a urgence... il faut sauver le football professionnel français ! Depuis plusieurs semaines, tour à tour, les président des clubs de Ligue 1 tirent la sonnette d'alarme : la billetterie à plat en raison de la crise sanitaire, il est venu s'ajouter le couac Mediapro. Le groupe sino-espagnole a rendu les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 après avoir été dans l'incapacité de régler la somme correspondant au contrat.

Face à cette situation inédite, les dirigeants des clubs français comptaient sur Canal +, sauveur désigné du football français. Mais, la chaîne cryptée a décidé de rendre aussi son lot 3 à la LFP ! Pour ses décideurs, la valeur des droits TV s'est dégradée. Du coup, le 31 janvier prochain, les matches de Ligue 1 et Ligue 2 pourraient ne plus être diffusés. Un cataclysmique que veut absolument éviter la LFP.

Selon France Info, l'instance a réfléchi à une idée pour éviter l'écran noir : autodiffuser les rencontres via sa propre chaîne internet. Des diffuseurs (RMC, la chaîne Téléfoot et même Canal+ via My Canal) utilisent déjà ce moyen en marge de leur diffusion via la télévision classique. Mais, problème, cette possibilité ne pourrait régler les ennuis que sur le court terme : les recettes seraient en deçà du marché. Cette solution serait provisoire en attendant un appel d'offres pour trouver un diffuseur pour la Ligue 1 et la Ligue 2.