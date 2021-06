ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : et maintenant, Labrune dit merci à Mediapro !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Personne ne pourra oublier Mediapro en France. Surtout pas Vincent Labrune, qui a dû batailler avec le groupe sino-espagnol pendant des mois alors qu’il venait à peine de débarquer à la présidence de la LFP. Depuis, les tensions se sont apaisées grâce à la promesse respectée de Jaume Roures de solder ses comptes récemment avec un dernier versement estimé à 100 millions d’euros. Sur ce point, Labrune ne peut que dire merci à son interlocuteur.

« Roures respecte sa parole dans la dernière ligne droite »

« Cela reste décevant par rapport à ce qu’étaient les ambitions de la Ligue avec Mediapro mais c’est une satisfaction que Jaume Roures respecte sa parole dans la dernière ligne droite, affirme-t-il dans L’Équipe. Mais je rappelle que l’on est le seul pays d’Europe à avoir vécu un triple tsunami. On a eu la crise sanitaire comme tout le monde, mais aussi l’arrêt des compétitions en 2019-2020 et la défaillance de Mediapro qui nous a mis dans une situation très compliquée. J’ai dit le lendemain de mon élection qu’il fallait profiter de la crise pour inventer le football français de demain. On n’a pas chômé. »

Vincent Labrune : « Il faudrait être fou pour refuser Amazon »



