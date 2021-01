ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, LOSC : Canal + attaque la LFP sur l'appel d'offres des droits TV de la L1 !

Une semaine après l'annonce de la LFP, qui avait décidé de lancer un nouvel appel d'offres pour les droits de diffusions de la Ligue 1 et de la Ligue 2 après le fiasco Mediapro, Canal + contre attaque. Ce lundi, la chaîne cryptée a, selon les informations de l'Équipe, intenté une action en justice contre la LFP, en contestant le choix de la LFP de remettre en vente uniquement les lots lâchés par Mediapro. « Le groupe présidé par Maxime Saada conteste le choix de la LFP de remettre en vente uniquement les lots lâchés par Mediapro, annonce le quotidien sportif. Et pas celui qui lui permet de diffuser deux matches par journée de L 1 à un tarif jugé désormais prohibitif (332 M€ par an jusqu'en 2024), acquis par beIN Sports, qui le lui a sous-licencié ».

Audience programmée le 19 février

Une première audience est programmée au19 février. Si Canal + vient à l'emporter, elle pourra retirer sa plainte. Et en cas d'échec, elle aura l'opportunité de contester le résultat devant le tribunal de commerce de Paris.