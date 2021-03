ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL : Mediapro, Canal+, un nouvel appel d'offres décidé dès aujourd'hui ?

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Y aura-t-il un nouvel appel d'offres concernant les droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2 2021-24 ou passera-t-on par une négociation de gré à gré ? C'est ce jeudi que l'on devrait être fixé concernant cette grande question née du désistement de Mediapro.

En effet, comme le rappelle L'Equipe, le verdict du tribunal de commerce de Paris est attendu dans la journée concernant le litige entre la LFP et Canal+. Lancé dans un bras de fer avec la Ligue, l'actuel diffuseur du championnat espère pouvoir rendre son fameux lot 3, pour lequel il débourse 332 M€ par an jusqu'en juin 2024, et ainsi contester la validité du précédent appel d'offres organisé début février.

Si Canal+ venait à perdre cette bataille, il lui en resterait une seconde pour mettre à genoux la LFP. En effet, la chaîne cryptée a aussi saisi l'Autorité de concurrence pour les mêmes motifs et pour « abus de position dominante ». Reste que ce second recours ne sera pas examiné avant plusieurs mois.