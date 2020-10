PSG

Ce lundi, le Champion de France espère entériner trois arrivées. Essentiellement sur la base de prêts avec option d'achat. Au milieu, le renfort devrait être un « 6 » portugais qui devrait être Danilo Pereira (FC Porto) et devant Moise Kean débarque en provenance d'Everton. Un défenseur central est aussi espéré. Il pourrait s'agir de Lisandro Martinez (Ajax Amsterdam)... Ou d'une autre surprise. Faute d'avoir trouvé des solutions sur les joueurs qu'il espérait exfiltrer cet été (Draxler, Diallo, Paredes), Leonardo va encore sacrifier un Titi. Le départ d'Arnaud Kalimuendo vers Lens était en bonne voie hier soir.

OM

Journée agitée en prévision à Marseille. Le départ plus que probable de Bouna Sarr au Bayern Munich va créer un vide au poste de latéral droit. Le club phocéen pourrait le combler dans le money-time du marché (Lala? Centonze ?). Duje Caleta-Car fait toujours l'objet de négociations du côté de West Ham même si la tendance est plutôt à ce qu'il reste pour jouer la C1 avec l'OM. Au niveau du dégraissage, l'espoir reste de mise pour un départ (prêt?) de Kévin Strootman et celui probable de Maxime Lopez (Sassuolo). Autre dossier à suivre, dans le sens des arrivées cette fois-ci, celui de Michaël Cuisance (Bayern Munich, 21 ans).

OL

Même si Jean-Michel Aulas avait promis un Mercato clôturé vendredi, il peut encore s'en passer de belles à Lyon. Même si ce n'est pas fait à 100% dixit Juninho, Mattia De Sciglio (27 ans) peut arriver en prêt en provenance de la Juventus de Turin. Une demande express de Rudi Garcia, souhaitant un latéral polyvalent. A priori, Facundo Pellistri ne viendra pas. Le crack uruguayen (18 ans) doit quitter Peñarol pour Manchester United. Les pistes Islam Slimani (Leicester, 32 ans) et Robin Quaison (Mayence, 26 ans) sont toujours ouvertes mais dépendent des départs.

Justement, des départs, il peut toujours y en avoir deux : celui de Memphis Depay (d'accord avec le FC Barcelone et pour qui des négociations sont encore menées)... et, éventuellement, celui de Tino Kadewere, en prêt. Le dossier Houssem Aouar est clos. Tout le monde l'a confirmé hier et il est de moins en moins probable qu'un « panic buy » anglais fasse tomber une grosse offre pour Moussa Dembélé. En coulisses, la journée sera très agitée à l'OL mais peut tout aussi bien déboucher sur un statu-quo.

ASSE

Claude Puel a sans doute renoncé à son latéral gauche et à son attaquant. En revanche, le manager de l'ASSE semble tenir son défenseur central pour pallier le départ de Wesley Fofana avec l'arrivée en prêt avec option d'achat du défenseur grec de Leverkusen, Panagiotis Retsos. Les pistes Lilian Brassier (Stade Rennais) et Filip Benkovic (Leicester City) restent néanmoins à suivre. Dans le sens des départs, les cas Wahbi Khazri et Denis Bouanga seront toujours à surveiller même si la probabilité que l'un des deux s'en aille était inférieure à 10% dimanche soir. Le départ le plus probable est celui du jeune Bilel Benkhedim pour un prêt en Ligue 2.

FC Nantes

Chez les Canaris, on est rentré dans le « Mogi »-time et sans départ majeur (Abdoulaye Touré, Kalifa Coulibaly), il est probable que l'attaquant et le latéral tant attendus par Christian Gourcuff ne débarquent finalement pas. Ce serait un gros coup dur pour le FC Nantes, auteur d'un début de saison compliqué et qui misait sur ces quelques renforts pour redynamiser un groupe qui n'a plus évolué dans ses grandes lignes depuis début juillet...

Stade Rennais

Journée très animée en prévision en Ile-et-Vilaine. Le principal point chaud concerne le secteur offensif. Rennes espère finaliser la venue de Jérémy Doku (Anderlecht, 18 ans) et va sans doute devoir céder Raphinha à Leeds United pour financer l'opération. Un chassé-croisé à suivre de près. Il faudra aussi avoir un œil sur les dossiers Mbaye Niang et Clément Grenier. Deux joueurs susceptibles de filer à l'étranger dans les ultimes minutes du marché...

RC Lens

Au Racing, plusieurs officialisations sont attendues. Dans le sens des arrivées, Franck Haise a confirmé que les négociations avançaient bien pour le prêt d'Arnaud Kalimuendo (PSG, 18 ans). Dans le sens des départs, Gaëtan Robail doit filer en Ligue 2. A Valenciennes ou à l'EA Guingamp. Enfin, il faudra suivre l'évolution du dossier Aleksandar Radovanovic et se méfier des intérêts allemands pour Clément Michelin.

LOSC

D'ordinaire animé, le dernier jour du Mercato des Dogues pourrait être plus calme en 2020. On suivra malgré tout l'évolution des dossiers Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné, Zeki Celik et Adama Soumaoro. D'après L'Equipe, ils devraient tous rester après avoir refusé - pour certains - de belles sollicitations mais un twist est toujours possible. Plus particulièrement pour Soumaré et Soumaoro qui étaient encore partants « quasi certains » il y a quelques jours...

Girondins de Bordeaux

Si Jean-Louis Gasset a tiré la sonnette d'alarme en conférence de presse, espérant la venue d'un milieu et d'un attaquant d'expérience, il est probable que King Street ne mette pas la main à la poche. Wylan Cyprien (parti à Parme) est en tout cas passé sous le nez du club aquitain. Cela pourrait bouger dans le sens des départs pour Vukasin Jovanovic (La Gantoise?) et Mexer (Olympiakos).Toma Basic, très courtisé en Italie (Naples, Cagliari, Milan), semble parti pour rester.

Stade de Reims

Dans le sens des arrivées, David Guion a confirmé avant le match de Rennes qu'il n'y en aurait pas de nouvelles. S'il avait appuyé sur ses besoins défensifs, le coach champenois fera avec les moyens du bord. Dans le sens des départs, Boulaye Dia a toujours son bon de sortie à 15 M€. Un autre départ dans le secteur offensif, sur un joueur manquant de temps de jeu, n'est pas exclu.

RC Strasbourg

Dans les dernières heures, le Racing va tenter un coup sur un attaquant. Les Alsaciens pourraient obtenir une arrivée d'envergure avec le Messin Habib Diallo, pour qui la barre est fixée à 15 millions d'euros. Il faudra aussi surveiller les situations de Mohamed Simakan et Kenny Lala (OM?) même si leur présence en tant que titulaire dimanche à Lille laisse quand même entendre qu'ils resteront en Alsace jusqu'à cet hiver.