ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL : une terrible nouvelle tombe en vue du Mercato !

Il n’y a pas que la Super Ligue dans la vie, il y a le mercato aussi. À ce titre, une bonne nouvelle pourrait bientôt tomber pour les plus puissants : le fair-play financier devrait bel et bien être revu pour laisser un peu plus respirer les clubs, fortement impactés par la crise sanitaire.

« Il y aura une plus grande souplesse, croit savoir un observateur avisé dans L’Équipe. Et il y aura des restrictions beaucoup plus importantes sur les masses salariales. » Certains pensent même « qu’Aleksander Ceferin voudrait une forme de luxury tax pour restaurer l’équilibre compétitif entre les clubs ».

La DNCG va muscler son jeu auprès des clubs de L1

Ce système, en vogue dans les sports professionnels américains, force ceux qui dépassent un seuil de masse salariale à payer une pénalité financière ensuite redistribuée à l’ensemble des participants. Pour l’instant, rien n’est définitivement tranché. Par ricochet, on peut penser que ce nouveau système en gestation impacterait les desiderata de la DNCG quant aux clubs de Ligue 1.

L’Équipe explique ainsi qu’un collège de L1 s'est tenu hier en présence du président Jean-Marc Mickeler, qui a affirmé - pour la seconde fois - qu'il souhaitait que les actionnaires couvrent leurs déficits prévisionnels via des apports d'un montant équivalent. Un discours d'ores et déjà tenu ces dernières semaines et qui agace certaines formations dans le rouge en raison de la crise sanitaire. Et ils sont une très grande majorité dans ce cas de figure, ce qui aura forcément une incidence sur les transferts au mercato d’été.