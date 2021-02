ASSE, FC Nantes, RC Lens, RC Strasbourg : ils sont dans l'Equipe-type !

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Ce week-end, on a eu droit à beaucoup de surprise à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Entre les réveils de l'ASSE et du FC Nantes et la chute de l'OL, L'Equipe a clairement récompensé les coups marquants de cette 25e levée du championnat dans son onze-type de la semaine.

Forcément, tombeur de l'OL au Groupama Stadium (1-2), le MHSC est l'équipe en vitrine cette semaine avec quatre représentants (Omlin, Sambia, Hilton, Savanier) sur le terrain et Michel Der Zakarian coach de la semaine. Les Héraultais sont rejoints par deux joueurs du RC Strasbourg, Adrien Thomasson et Alexander Djiku, vainqueurs du derby contre Metz (2-1).

On retrouve aussi deux Lensois (Massadio Haidara à gauche de la défense et Seko Fofana au milieu) qui ont fait forte impression contre Reims (1-1). Le lorientais Terem Moffi, qui a freiné Monaco (2-2), le stéphanois Denis Bouanga (victoire 2-0 à Rennes) et le nantais Ludovic Blas (victorieux du derby face au SCO Angers 3-1) complètent le onze de la semaine.