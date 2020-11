ASSE : Galtier a déniché le nouveau Matuidi au LOSC

Blaise Matuidi (33 ans) a pris la tangente. Après une immense carrière en Europe, ponctuée d’un titre de champion du monde en 2018, l’ancien milieu du PSG a rejoint le projet de David Beckham à l’Inter Miami.

Avant son aventure réussie à la Juventus Turin, son passage en Ligue 1 restera un franc succès. Notamment à l’ASSE, où il a brillé entre 2007 et 2011 sous la houlette de Christophe Galtier. L’actuel entraîneur du LOSC semble avoir trouvé son successeur dans les rangs du club nordiste : Renato Sanches (23 ans).

« Un seul m’a fait une telle impression : Blaise Matuidi »

« Je savais qu’il avait fait un très bon match contre l’AC Milan mais en le revoyant ensuite, j’ai été soufflé, a affirmé l’ancien coach des Verts dans France Football. Il n’y a pas de secret non plus, quand il évolue à son vrai niveau, c’est un joueur Ligue des champions. C’est simple, parmi tous les milieux que j’ai dirigés, un seul m’a fait une telle impression, dans un registre différent, c’est Blaise Matuidi. On parle de joueurs qui, en valeur absolue, ont leur place dans n’importe quel club. Et Renato est fait pour les tops clubs européens. C’est un bonheur de le coacher. »