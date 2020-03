ASSE – Girondins (1-1) : Pierre Ménès égratigne les deux équipes

true

L’ASSE ne s’est qu’à moitié rassurée. Hier, les Verts ont été tenus en échec par les Girondins de Bordeaux à domicile (1-1). Dans le contenu, il y a des choses à corriger aux yeux de Pierre Ménès, pas non plus très tendres avec le FCGB.

Jean-Eudes Aholou est victime d’une entorse externe de la cheville. #ASSEFCGB — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) March 8, 2020

« Ce dimanche a commencé avec un « match-Cendrillon » pour Saint-Etienne. Le carrosse de la demi-finale de Coupe de France est en effet redevenu citrouille, a-t-il imagé sur son blog. Il faut reconnaître que les Verts ont dominé la rencontre. Mais comment aurait-il pu en être autrement vu le non-intérêt que les Girondins ont porté à ce match ? Bordeaux, c’est bien organisé, ça ne joue surtout pas, c’est très faible devant… »

Ménès pas totalement rassuré par l’ASSE

Le consultant de Canal+ n’est pas totalement rassuré par l’ASSE, qu’il espérait sans doute plus conquérante après avoir validé sa finale en Coupe de France dans la semaine. « Les Stéphanois n’ont pas eu les ressources ni le talent pour forcer la décision. Ils pourront malgré tout se consoler en se disant qu’ils ont pris un point et en comptent désormais trois d’avance sur Nîmes. Mais il faut espérer que cette place en finale va les booster et non les plomber. Pour l’instant, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question », a-t-il conclu.