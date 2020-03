ASSE – Girondins (1-1) : un nouveau cycle lancé chez les Verts ?

true

L’ASSE n’a pas attrapé le coronavirus mais souffre d’un mal tout aussi préoccupant : son inconstance. En panne de dynamique positive depuis les premières semaines sous la houlette de Claude Puel, les Verts en ont peut-être lancé une dimanche devant les Girondins de Bordeaux (1-1). Jessy Moulin y croit fort.

« Il faut continuer dans cette dynamique »

« Le positif, c’est qu’on a su revenir au score et tenir le résultat à la fin alors qu’on n’était plus que dix, a-t-il déclaré au Progrès. Il y a quelque temps, c’est peut-être le genre de matchs où l’on n’aurait pas su garder un point. Il faut continuer dans cette dynamique, ne pas perdre. Quand il y aura une victoire, elle bonifiera tous les points pris avant. Bien sûr, on suit les résultats des autres équipes. On regarde celles qui sont proches de nous, devant et derrière. »

Dimanche, le gardien de l’ASSE espère surtout bonifier le point bordelais en s’imposant à Monaco (17h). « Ce sera à nous de faire le boulot pour aller chercher des points à Monaco. Tous les points seront importants jusqu’à la fin de saison, a-t-il ajouté. On va récupérer des joueurs expérimentés. Cela va nous faire beaucoup de bien. Dimanche, à Monaco, on sera en pleine possession de nos moyens. »