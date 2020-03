ASSE – Girondins : Bordeaux prépare un gros coup à Saint-Étienne

true

Les Girondins de Bordeaux vont à peine mieux que l’ASSE. Incapables de battre l’OGC Nice dimanche à domicile (1-1), ce que l’ASSE avait réussi à faire de fort belle manière fin 2019 (4-1), les hommes de Paulo Sousa végètent à une mièvre 12e place de L1.

⚽️⚠️ #ASSESRFC Dernières places disponibles dans le Kop Sud pour la demi-finale de la @coupedefrance jeudi face à #Rennes (20h55).

Vendredi soir, 27.000 places avaient été vendues par l’#ASSE. 📻 Match à vivre en intégralité dès 20h jeudi sur @francebleu #FBsport @bleuarmorique https://t.co/VnU7kTBMFb — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 2, 2020

Cet anonymat pourrait un peu voler en éclat en réalisant un coup lors des prochains matches. Pas passés de loin de l’exploit au Parc des Princes face au PSG (3-4), les Girondins pourraient prévoir de marquer les esprits dimanche à Saint-Étienne (15h), où tout succès reste de prestige malgré la crise qui secoue les Verts.

« Il faudra faire un coup dimanche à Saint-Étienne »

Benoît Costil en est conscient et ne cache pas ses ambitions. « On n’a pas le sentiment d’être décroché mais au final on n’y est jamais vraiment, a fait savoir le gardien du FCGB. On ne désespère pas, il n’est pas trop tard encore pour faire une série. Quand on voit le classement, rien n’est fini. On n’est qu’à quatre points du cinquième. Il faudra faire un coup dimanche lors du prochain match à Saint-Étienne. Des rencontres difficiles arrivent, elles seront importantes. »