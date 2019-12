ASSE, Girondins : Courbis met les Verts et les Bordelais dans le même sac

true

Rolland Courbis n’est pas tendre avec l’ASSE et les Girondins de Bordeaux, deux équipes dont le parcours lui semble très similaire cette saison en championnat.

L’effet Claude Puel semble déjà loin à l’ASSE. Intraitable pour ses premiers matches à la tête des Verts, le Castrais a essuyé trois revers lors des trois dernières sorties en L1. Il s’agit de leur pire série dans l’élite depuis décembre 2017.

Pour ne rien arranger l’ASSE a chuté au classement et ne pointe qu’à la 14e place de L1 à la trêve hivernale. C’est tout de même 10 places plus bas que l’an dernier à pareille époque. Avec 8 points de moins, le club forézien affiche à la trêve son quatrième plus mauvais bilan depuis 16 ans…

Cette lente glissade vers la seconde partie de tableau ressemble fortement à celle expérimentée par les Girondins de Bordeaux. Sur le podium de L1 avant leur défaite face à l’OM (1-3), les hommes de Paulo Sousa ne pointe qu’à la 13e place du classement… soit un rang devant les Verts.

« Bordeaux dans le même sac que Saint-Étienne »

« Tu peux mettre cette équipe de Bordeaux dans le même sac que Saint-Étienne, a comparé Rolland Courbis dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. J’ai regardé, et j’ai même été surpris, ils sont 13èmes et 14èmes, avec un point d’écart. C’étaient des équipes qui avaient plein de compliments il y a trois semaines… Il y a quatre semaines, on félicitait les Bordelais et notamment les joueurs, d’arriver à faire des résultats, compte tenu de ce qui se passait en coulisses. Là, ce n’est plus le cas ».